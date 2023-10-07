Göz yorgunluğuna iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Göz yorgunluğuna iyi gelen sedef otunun faydaları dikkat çekti.

Sedef otuyla ilgili detaylar…

SEDEF OTU NEDİR?

Sedefotugiller familyasının örnek bitkisidir. 60-100 cm. boylanabilen, çok yıllık çalı görünümünde, oldukça sık çatallaşan yeşil renkli ve gövdesi ve dalları yuvarlaktır. Bitki ikinci yılında odunsulaşır.

SEDEF OTU FAYDALARI NELERDİR?

-Göz yorgunluğunu giderir. (Pamuk yardımıyla dıştan gözlere sürülür)

-Uyarıcıdır. Terleticidir.

-Gaz söktürücüdür.

-Adet söktürücüdür. Kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar.

-Midevidir. İştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır.

-Yatıştırıcıdır. Spazmları çözer.

-Solucan (kurt) düşürücü etkisi vardır.

NASIL KULLANILIR?

Çay: Yarım kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500ml kaynar su ilave edildikten sonra 5-10 dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Böylece elde edilen çaydan, günde üç kez birer bardak içilir.

Sedefotu, antiseptik ve böcek kovucu etkiler de taşır. Bunun için kurutulmuş yaprakları evlerde mutfak ve kilerin uygun yerlerine serpilir.

UYARI: Sedef otu gebelikte kullanılmamalıdır, çünkü çok etkili bir çocuk düşürücüdür.