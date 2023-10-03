Gözaltına alınan Ayşenur Arslan Adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan adliyeye getirildi.

KAYNAK: DHA
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan Adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. Aslan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aslan'ın önümüzdeki dakikalarda ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programında Ankara'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI GÖZALTINA ALINDI

Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı.

HalkTv'nin Özel Haberler Müdürü Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından gözaltı haberini şu sözlerle duyurdu:

TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…

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