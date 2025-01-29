Gözaltına alınan gazeteci Seda Selek'in ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayınlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gazeteci Seda Selek, evinden gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ANKA'nın haberine göre; gazeteci Seda Selek, emniyetteki ifadesinde 23 yıldır gazetecilik yaptığını, 4 yıldır Halk TV'de çalıştığını belirtti. Seda Selek'e, soruşturma talimatına konu olan 27 Ocak 2025 tarihindeki Halk TV yayınında paylaşımı yapılan ses kaydının bahse konu programa kim ya da kimler tarafından canlı yayında yayınlanmak üzere gönderildiği soruldu.

Selek, şu yanıtı verdi:

"Ben canlı yayında olduğum anda rejiden bana sıcak bir gelişme olduğu yönünde kulağıma bir bilgi geldi, bunun dışında daha öncesinde bir bilgim yoktur. Zaten tanzim edilen çözümleme tutanağında "evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum" şeklindeki ifademden de yayında dinlenen ses kaydı konusunda haberdar olmadığım anlaşılabilecektir. Ben hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında rutin yayın yapmaktayım. Söz konusu ses kaydının moderatörü olduğum program sırasında yayınlanması tamamıyla İBB Başkanı'nın basın açıklamasından hemen sonra bizim yayına girmemizden kaynaklı tesadüfi bir durumdur. Bu da yine söz konusu ses kaydı konusunda herhangi bir bilgimin olmadığının da bir başka göstergesidir. Ayrıca söz konusu ses kaydının haberleştirilmesi benim şahsen karar verebileceğim bir konuda olmayıp bu konuda ki inisiyatif kanal yönetimine aittir."

"Bahse konu programda paylaşımı yapılan ses kaydına dair yukarıda sorulan sorulara cevabınızı verdiniz. Başkaca ifadenize eklemek istediğiniz bir husus var mıdır. Var ise nelerdir" sorusunu gazeteci Selek, "Üzerime atılı olan suçlamayı ben kesinlikle işlemedim. Söz konusu ses kaydının alınması, yayına ulaştırılması ve yayınlanma kararında hiç bir dahlim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye yanıtladı.