Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan yeni mesaj!

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından el yazısıyla bir mesaj paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gözaltına alındı.

Gözaltındayken el yazısıyla not yazan Zeydan Karalar'ın bu açıklaması sosyal medya hesabından paylaşıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, iyi olduğunu belirterek en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına inandığını ifade etti.

'EN KISA SÜREDE ÖZGÜRLÜKTE BULUŞACAĞIZ'

Karalar, açıklamasında "Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze'de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

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