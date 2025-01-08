Gözaltına alınmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında tutuklama talebi

İstanbul Başsavcılığı dün sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Evinden gözaltına alınan Durmaz, sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.

TUTUKLAMA TALEBİ

Fenomen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne kadar kazandığını da açıkladı. Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.

"Sahnede bulunan kişi benim. Bu mekan Malta’da yer alan bir eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptığından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim" diyen Kerimcan Durmaz ifadesinde şunları söyledi:

"BAHİS REKLAMI KESİNLİKLE YAPMADIM"

"Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerimin eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur kendisinin de bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana asla yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim. Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum."

BAŞSAVCILIK'TAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Durmaz’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamada bulundu:

Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kerimcan Durmaz’a büyük şok! Gözaltına alındı