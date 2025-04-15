Gözde Karamus'un katili için mahkemeden kritik karar! Cezai ehliyeti araştırılacak

Olay, 21 Aralık 2023’te saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak’taki Sedat Kahraman Parkı’nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus , boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus’un önünü kesti . Tartışmanın ardından, tabancayla 4 el ateş ederek eşini sırtından ve başından vurdu . Daha sonra aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp tetiği çekti. Gözde Karamus hayatını kaybederken , yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı , Karamus hakkında “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma” suçundan 1 ila 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

SANIĞIN YEĞENİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın duruşması, bugün Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Karamus , Gözde Karamus’un annesi Gülhan Madi , babası Yüksel Madi , Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanığın yeğeni R.K. tanık olarak dinlendi . R.K., “Dayım Serdar ile boşanma sürecinde sık sık konuştuk. Hatta bir keresinde dayım, yengem Gözde’nin bir uygulama aracılığıyla başkasıyla görüştüğünü söylemişti. Dayım boşanmak istediğini söylüyordu.” dedi.

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AİLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tanığın ifadeleri üzerine söz alan Gözde’nin babası Yüksel Madi , “Tanığın söylediklerini kabul etmiyorum. Sanık hiçbir zaman anlaşmalı boşanmak istemedi.” dedi. Anne Gülhan Madi ise, “Gözde’nin başka biriyle görüştüğü konusu kesinlikle yoktur.” ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Serdar Karamus’un tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne yeniden yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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