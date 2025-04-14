Narin cinayetinde flaş gelişme

Narin cinayeti davası ertelendi. Bir sonraki duruşma 25 Nisan'da görülecek.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü.
Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi. Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.