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700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Gözler Kamudaki ücret pazarlığına çevrildi

Kamudaki 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle işveren temsilcileri bugün bir araya gelecek. İşçi tarafının daha önce sunduğu teklife karşı işveren tarafının teklifi bekleniyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:10
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Gözler Kamudaki ücret pazarlığına çevrildi. 700 bin kişiyi ilgilendiriyor

700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Gözler Kamudaki ücret pazarlığına çevrildi
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Kamuda çalışan tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor. 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı bugün yeniden bir araya gelecek. Toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK- İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ve Osman Yıldız katılacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ daha önce ortak açıklama yaparak, taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesini istediler. Bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci altı ay yüzde 45, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon + yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep ettiler. Bugünkü toplantıda işveren tarafının karşı teklifini sunması bekleniyor.

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