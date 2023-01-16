Gözler kupada: Ligde ilk yarı bitti

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:
17 Ocak Salı:
14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)
18 Ocak Çarşamba:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)
19 Ocak Perşembe:
17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
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