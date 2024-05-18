Gözler TCMB'nin vereceği faiz kararına çevrildi

Yılın ikinci yarısı yaklaşıyor. Bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun 23 Mayıs günü açıklayacağı Politika faizi kararında olacak. Merkez Bankası'nın atacağı adım merakla bekleniyor. Ekonomistler ise faizin sabit tutulacağı yönünde öngörüde bulundu.

AMERİKA

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı bu haftayı 83,7 dolardan kapattı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, Amerika'daki petrol rezervleri fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

AVRUPA BORSLARINDA SEYİR NEGATİF

Avrupa borsalarında İtalya hariç negatif seyir öne çıktı.Geçen hafta bölge genelinde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesine karşın Avrupa borsalarında İtalya hariç negatif bir seyir hakim olurken, gelecek hafta açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

ASYA PİYASALARI POZİTİF

ABD'de artan risk iştahı Asya pay piyasalarına da taşınırken, gözler gelecek hafta Japonya’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

EKONOMİSTLERDEN FAİZ TAHMİNİ

Gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.