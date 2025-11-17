Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, ABD ve Avrupalı ülkelerin İran'a yönelik yeni bir karar tasarısı sunması beklenen Viyana toplantısı bugün. Toplantıda, ABD, Fransa, Almanya, ve İngiltere'nin tavsiyesiyle İran hakkında yeni bir kararın onaylanması bekleniyor.

Bu toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geçen geçen ay Tahran'a karşı yeniden devreye girmesi ardından kurulun ilk buluşması olarak kayıtlara geçti.

Batılı ülkeler, İran'ın nükleer dosyasını bu kurumdan alıp BM Güvenlik Konseyi'ne taşıma umuduyla UAEA içindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

TAHRAN'DAN UYARI GELDİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi toplantı öncesinde konuştu. Batının ülkesi aleyhinde karar vermesi ihtimali için uyarıda bulundu. Garibabadi, "Umarım bu üç ülke daha aklıselim davranır ve kararı resmi olarak sunmaz. Ancak bunu yaparlarsa, İran kesinlikle politikalarını kökten gözden geçirecektir" dedi.

İran'ın UAEA nezdindeki daimi temsilcisi Rıza Necefi de yönetim kurulunda İran'ın nükleer programına karşı yeni bir karar tasarısı sunulmasını eleştirdi. Necefi, kurul üyelerine tasarı lehine oy kullanmama çağrısı yaparak, böyle bir teklifin sunulmasının "uluslararası mekanizmaların kötüye kullanılması" anlamına geldiğini belirtti.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, yeni raporunda İran'ın 12 gün süren savaşta bombalanan nükleer tesislerinin denetimi konusunda işbirliği yapmamasını ve müfettişlerin zenginleştirilmiş uranyumun durumunu tespit etmesine izin vermemesini eleştirmişti. Grossi daha önce yaptığı bir açıklamada, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na üye olduğunu söyleyip nükleer merkezlerinin denetlenmesine izin vermemezlik yapamaz" ifadelerini kullanmıştı

İki taraf arasındaki ilişkiler, ABD'nin dahil olduğu 12 günlük İran - İsrail savaşının ardından bozulmuştu. Savaşın hemen ardından İran parlamentosu, UAEA ile işbirliğini askıya alan bir yasa çıkarmış ve bu kurumla işbirliği konusunda karar alma yetkisini Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne devretmişti.