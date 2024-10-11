Gözleri şahin gibi yapıyor: İşte o baharatın sırrı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözleri şahin gibi yapıyor: İşte o baharatın sırrı

Safran, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde göz sağlığını koruyor. Özellikle B6 vitamini, C vitamini ve folik asit bakımından zengin olan safran gözleri şahin gibi yapıyor.

İtalya merkezli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, safran tüketen kişilerin, üç ay içinde görüş mesafelerinde artış yaşadığı tespit edilmiş. Safran, retinal hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak görme yeteneğini destekliyor.

DAHA NET BİR GÖRÜŞ SAĞLAR

Safran, özellikle yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatıyor. İçerdiği crocin isimli güçlü antioksidan, retinadaki hücrelerin korunmasına yardımcı olurken, görme keskinliğini artırma potansiyeline sahip. Antioksidanlar, göz hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek daha net bir görüş sağlar.

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SAFRANIN BESİN DEĞERİ

Safran, göz sağlığının yanı sıra genel sağlık için de birçok faydalı bileşen içeriyor.

Vitaminler: B6 vitamini, C vitamini ve folik asit bakımından zengin.

Mineraller: Magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko içerir.

Antioksidanlar: Crocin, safranal ve kaempferol gibi bileşiklerle hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Kalori: Düşük kalorili olup, genellikle az miktarlarda kullanılır.

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DOZAJINA DİKKAT

Uzmanlara göre, günde 1.5 grama kadar safran tüketimi güvenli. 5 gram ve üzerinde tüketildiğinde toksik etkilere, 15-20 gram gibi yüksek dozlarda ise ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle dozajına dikkat etmek hayat kurtarıcı olabilir.

Safran sadece göz sağlığına değil, cilt sağlığına da olumlu etkiler sağlar.

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