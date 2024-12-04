Gözlük camı temizliğinde yapılan yanlışlar neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Gözlük kullanıcıları arasında yaygın olan bir hata olarak gözlük camlarını kazak, tülbent veya kağıt peçete gibi eşyalarla silmek olduğu bildirildi. Bu alışkanlık, camların çizilmesine ve görüş kalitesinin düşmesine neden olabildi. Uzmanlar, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

GÖZLÜK CAMLARININ ÇİZİLMESİ VE GÖRÜŞ KALİTESİ

Amasya Üniversitesi Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Fulya Çetinkaya Kiraz, gözlük camlarının kazak, tülbent gibi eşyalarla silinmesinin camın çizilmesine ve görüş kalitesinin düşmesine yol açtığını belirtti.

Kiraz, "Gözlük camlarını temizlerken kullanılan bu tür malzemeler, cam yüzeyinde mikroskobik çizikler oluşturur. Bu çizikler zamanla birikerek görüş netliğini azaltır ve göz yorgunluğuna neden olabilir" dedi.

DOĞRU TEMİZLİK YÖNTEMLERİ

Gözlük camlarının doğru şekilde temizlenmesi için uzmanlar, mikrofiber bezlerin kullanılmasını önerdi.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Mikrofiber bezler, cam yüzeyine zarar vermeden toz ve kirleri etkili bir şekilde temizler. Ayrıca, gözlük camlarını akan su altında durulayıp ardından mikrofiber bezle silmek en doğru yöntemdir" şeklinde açıkladı.

YANLIŞ TEMİZLİK YÖNTEMLERİNİN SONUÇLARI

Yanlış temizlik yöntemleri sadece camların çizilmesine değil, aynı zamanda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna da yol açabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lisa Mosconi, "Kirli gözlük camları, göz kaslarının daha fazla çalışmasına neden olarak baş ağrısına ve göz yorgunluğuna sebep olabilir. Bu nedenle, gözlük camlarının düzenli ve doğru şekilde temizlenmesi önemlidir" dedi.

UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, gözlük camlarının temizliği konusunda şu önerilerde bulundu:

Mikrofiber Bez Kullanımı: Gözlük camlarını temizlemek için mikrofiber bezler tercih edilmelidir.

Akan Su Altında Temizlik: Gözlük camları, akan su altında durulanmalı ve ardından mikrofiber bezle silinmelidir.

Özel Temizlik Spreyleri: Gözlük temizliği için özel olarak üretilmiş temizlik spreyleri kullanılabilir.

Düzenli Bakım: Gözlüklerin düzenli olarak optikçilere götürülerek bakımlarının yapılması önerilir.

Gözlük camlarının doğru şekilde temizlenmesi, hem camların ömrünü uzatır hem de görüş kalitesini korur.

Uzmanlar, kazak, tülbent veya kağıt peçete gibi eşyalarla gözlük camlarının silinmemesi gerektiğini vurguluyor.