Göztepe 3-1 yenildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Göztepe 3-1 yenildi

Göztepe, İngiltere'nin Charlton Athletic takımına 3-1 yenildi.

Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya'daki ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic takımına 3-1 yenildi.

Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

İngiliz temsilcisi maçın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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