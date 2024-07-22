Göztepe Acun Ilıcalı'nın rakibini dağıttı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdürüyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic FC’ye 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile 2-2 berabere kalmıştı. Bugün ise üçüncü hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town ile karşılaştı.

Maça Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş 11’i ile çıkan İzmir ekibi, etkili bir başlangıç yaparak 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 28. dakikada Romulo’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Göztepe, 54. dakikada Yalçın Kayan’ın golüyle farkı 3’e çıkardı. Luton Town’ın golleri ise 72. ve 90. dakikalarda Zack Nelson’dan geldi. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Göztepe, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve Slovenya kampındaki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

Göztepe, bugünü izinli geçirecek ve kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşılaşacak.