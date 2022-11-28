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İzmir Valisi Köşger. Taraftarın tedavi süreci devam ediyor

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylarda yaralanan taraftarı hastanede ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 02:46
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Göztepe Altay maçında yaralanan taraftar hakkında İzmir Valisi Köşger açıklama yaptı

İzmir Valisi Köşger. Taraftarın tedavi süreci devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı.

Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Altay kalecisi Ozan Özenç’in ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı ziyaret eden Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki yaralıya da geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

"STADYUMUN DIŞINDA HERHANGİ BİR HADİSE VUKUA GELMEDİ"

Köşger, sosyal medyada bir takım spekülatif haberlerin yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Bunların hiçbirisi doğru değil. Yani stadyumun dışında herhangi bir hadise vukua gelmedi. Yani taraftarların çatıştığı başka hadiselerin olduğu, başka yaralıların olduğu vesaire gibi bu haberlerin tamamı gerçek dışı, doğru değil. Her iki yaralımızın da tedavi süreçleri devam ediyor. Kalecimizin durumu çok daha iyi. Sadece sabaha kadar gözetim altında tutulacak. Diğer taraftarla ilgili tedavi süreci devam ediyor.”

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar da hastanelerinde müsabakada yaralanan taraftarın tedavi sürecinin takip ettiklerini belirterek, “Kendisine hastanemize gerekli olan her türlü müdahale yapılmıştır. Şu anda durumu stabildir. Fakat tabii ki 1-2 gün müşahede altında tutmak zorundayız” dedi. (İHA)

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