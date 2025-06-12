Göztepe aradığı beki Adana'da buldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde ilk olarak Brezilya'nın Operario takımından 32 yaşında, 1.87 boyundaki stoper Allan Godoi ve kulübüyle anlaşan Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan genç oyuncu Arda Okan Kurtulan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Godoi transferini resmi olarak açıklaması beklenen Göz-Göz, 22 yaşındaki Arnavut asıllı Türk sağ bek Arda Okan'ı da kısa sürede renklerine bağlayacak. İzmir ekibi bu transferde Gaziantep FK ve Kayserispor ile yarışıyor.

Arda transferinde önemli mesafe alan Göztepe'nin genç oyuncuya kısa sürede imza attırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 2019 yılında yıldız adayı olarak kadrosuna kattığı Arda Okan Kurtulan ardından 2022'de Adana Demirspor'a transfer oldu. Kiralık olarak Karacabey Belediyespor ve Diyaberkirspor'a verildikten sonra geçen sezon A takıma giren futbolcu, Süper Lig'de 26'sı ilk 11'de 27 maçta forma giyerek 1 gol attı. Fenerbahçe döneminde altyapılarda forvette görev yapan Arda Okan, Adana Demirspor'da ise defansın sağında oynadı. Bonservisi elinde olan Arda, sezon sonunda serbest kaldı.