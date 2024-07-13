Göztepe başaramadı

Kaynak: AA
Göztepe başaramadı

Charlton Athletic ile karşılaşan Göztepe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic'e ile karşı karşıya geldi..

Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

Müsabakanın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun gollerine engel olamayan Göztepe, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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