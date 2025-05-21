Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen Süper Lig devlerine taş attı!

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki maç kala açıklamada bulundu. İlk olarak sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Ankersen, "Öncelikle, bu yıl gösterdiğiniz inanılmaz destek için hepinize teşekkür ederim. İç saha maçlarında oluşan atmosfer gerçekten inanılmazdı. Neredeyse her maçta stadı doldurdunuz. Aynı zamanda takım, deplasman maçlarında da desteğinizi hissetti. Bu destek için minnettarız. Özellikle zor zamanlarda bile birlik olduk, kenetlendik. Göztepe'de sahip olduğumuz bu eşsiz birlikteliği gelecek sezona da taşımamız gerekiyor" dedi.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAYI BAŞARDIK"

Genel olarak olumlu bir sezon geçirdiklerini dile getiren Ankersen, "Her şeyden önce, Süper Lig'de kalıcı olmayı başardık. Bu, yeni yükselmiş bir takım için hiç de kolay bir iş değil. Sezonun sonuna kadar Avrupa yarışı içinde kalmayı da başardık. Ne yazık ki, son adımı atacak kaliteyi gösteremedik. Ayrıca, 50 yıl sonra ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldık. Bu da büyük bir başarıydı. Ancak yine finale kalmak için gereken son kalite dokunuşundan yoksunduk. Eminim herkes bu deneyimden ders çıkaracaktır ve bunu önümüzdeki sezon daha güçlü olmak için kullanacağız. Böylece kupa için yeniden bir hamle yapabiliriz. Evimizde adeta bir kale inşa ettiğimizi de belirtmek isterim. İzmir'de oynamak rakip takımlar için çok zor hale geldi. Her şeyden önce, verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Bunun için minnettarım" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM KULÜBÜ AVRUPA'YA TAŞIMAK"

Geliştirilmeleri gereken yönlerinin olduğunu ifade eden Ankersen,"Deplasman karnemizin kötü olduğu açık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar deplasman maçlarından yalnızca iki galibiyet almış olmak kesinlikle yeterli değil. Bunu gelecek yıl mutlaka geliştirmeliyiz. İkinci olarak, hepinizin gördüğü gibi sezonun son bölümünde ciddi sakatlık sorunları yaşadık. Şu anda bu durumu detaylı bir şekilde inceliyoruz ve en iyi oyuncularımızın, bu yıla kıyasla çok daha fazla maçta hazır olmasını sağlamak için tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Göztepe'ye yatırım yaptığımızdan beri kulübü ve takımı her yıl daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ancak önümüzdeki yıl bir adım daha atmamız gerekiyor. Sonuç olarak, Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim kulübü yeniden Avrupa'ya taşımak. Ve hissediyorum ki, sizin desteğinizle gelecek sezon bu ligde ilk beş içinde yer almak için gerçekten güçlü bir fırsatımız olacak. Ama önümüzde çok ciddi bir çalışma süreci var. Her şeyden önce, yeniden çok rekabetçi bir kadro kurmamız gerekiyor. Takımın iskeletini muhafaza etmeli, biraz istikrar sağlamalı ve bu sezonun olumlu yönlerini korurken, aynı zamanda kadroya kalite katmalıyız" şeklinde konuştu.

"BAŞARIYA AÇ OYUNCULAR İSTİYORUZ"

Transfer sistemlerinden de bahseden Ankersen, "Bizi artık tanıdığınızı düşünüyorum. Bizim büyük kulüplerden yaşını almış yıldız oyuncuları transfer eden tiplerden olmadığımızı da biliyorsunuz. En iyi günleri geride kalmış oyuncuları değil, en iyi günleri henüz önünde olan oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz. Göztepe camiasının mücadele ruhunu yansıtan oyuncular istiyoruz ve biz de tam olarak bunun için oyuncu izliyoruz. Bu yüzden büyük yetenek değil, bizim futbol anlayışımıza ve kulüp kültürümüze uygun doğru yeteneği arıyoruz. Umarım sezon öncesi kampına gitmeden önce bu türden birçok iyi transferi tamamlamış oluruz. Böylece hocamız tüm kampı yeni sezona güçlü bir takım inşa etmeye ayırabilir" dedi.

"BAZI İSTANBUL KULÜPLERİ TAKINTILI"

Oyuncularına gösterilen ilginin doğal olduğunu vurgulayan Ankersen, "Hatta öyle ki, bazı İstanbul kulüpleri oyuncularımıza o kadar takıntılı ki, onları sitelerinde yazma gereği bile hissediyorlar. Size şunu söyleyebilirim: Göztepe'nin şartları sağlanmadığı sürece, hiçbir oyuncu Göztepe'den ayrılamaz. Bu, hem finansal açıdan hem de oyuncunun yerini dolduracak bir ismin hazır olması anlamına gelir. Önümüzdeki sezon için heyecanla bekleyeceğimiz pek çok şey var. Bunlardan biri elbette A Takım ve kadro yapısı ancak benim özel bir tutkum da akademi. Göztepe'ye geldiğimiz günden beri bir akademi inşa etmek istiyorduk. Ne yazık ki, büyük ihtiyaç duyduğumuz tesisi inşa edebileceğimiz araziyi henüz temin edemedik. Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde bu konuda önemli ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum. Ancak bunun için beklemek istemiyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Gelecek ay kulübümüz oldukça ilgi çekici bir duyuru yaparak, Göztepe'nin geleceğini inşa edecek özel yeteneklerin yetiştirileceği vizyoner bir yapının temellerini atacak. Tüm Türkiye'den, hatta yurt dışından oyuncular transfer ederek, aslında bir A Takım mantığıyla işleyecek bir genç takım kurmak istiyoruz. Önümüzdeki bir iki ay içinde bu projeyle ilgili daha fazla detayı paylaşacağız. Ancak bu, şahsen benim de büyük heyecan duyduğum bir konu" ifadelerini kullandı.