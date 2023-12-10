Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı

Göztepe; Gençlerbirliği deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı, üst üste 3. galibiyetini aldı.

KAYNAK: DHA
Göztepe Başkent'te kazandı 3'te 3 yaptı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Ligde 8 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği 24 puanda kalırken, üst üste üçüncü maçını kazanan Göztepe ise puanını 29'a yükseltti.

Öte yandan 56. dakikada Amilton'un kullandığı penaltı atışında Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, gole izin vermedi.

Gençlerbirliği'nde bu sezon Mustapha Yatabare ve Musa Çağıran da penaltı kaçırmıştı.

Başkent ekibinde ayrıca Nijeryalı oyuncu Olarenwaju Kayode, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 3

Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Erkan Akbulut, Kemal Elmas
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 79 Oltan Karakullukçu), Akabueze (Dk. 90 Erdal Öztürk), Ensar Kemaloğlu (Dk. 90 Enes Keskin), Amilton (Dk. 90 Rodrigues), Kayode, Mustapha Yatabare (Dk. 79 Rahman Buğra Çağıran)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Ümit Akdağ), Yalçın Kayan (Dk. 74 Ahmed Ildız), Tijanic, Messaoudi (Dk. 60 Kubilay Kanatsızkuş), Mamah (Dk. 60 Traore)
Goller: Dk. 72 Nielsen, Dk. 80 ve 87 Traore (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 65 Kayode (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 38 Doğan Erdoğan, Dk. 41 Messaoudi, Dk. 86 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 40 Akabueze, Dk. 75 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)

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