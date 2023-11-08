Göztepe deplasmanda lider

Göztepe, bu sezon Trendyol 1. Lig’de oynadığı dış saha maçlarında 4 galibiyet 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla ligin en iyi takımı konumunda yer alıyor.

KAYNAK: İHA
Göztepe deplasmanda lider

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sergilediği dış saha performansıyla dikkat çekiyor.

11 hafta itibarıyla deplasmanda 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarında 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ile ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 13 puan toplayan Göztepe, böylelikle bu alanda ligin en iyi takımı olurken, Eyüpspor ve Kocaelispor ise 12’şer puanla sarı-kırmızılıları en yakından takip eden takip eden iki takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan İzmir ekibi, dış sahada rakip filelere 5 gol atarken kalesini ise gole kapatmayı başardı.

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