Göztepe deplasmanda lider

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sergilediği dış saha performansıyla dikkat çekiyor.

11 hafta itibarıyla deplasmanda 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte Altay, Manisa FK, Boluspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarında 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ile ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 13 puan toplayan Göztepe, böylelikle bu alanda ligin en iyi takımı olurken, Eyüpspor ve Kocaelispor ise 12’şer puanla sarı-kırmızılıları en yakından takip eden takip eden iki takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan İzmir ekibi, dış sahada rakip filelere 5 gol atarken kalesini ise gole kapatmayı başardı.