Göztepe dibe vuruyor! 10 maçlık kâbus...

Düzenleme: Kaynak: AA
Göztepe dibe vuruyor! 10 maçlık kâbus...

Göztepe, Konyaspor’a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. İzmir ekibi, tarihindeki en uzun kazanamama serilerinden birini yaşarken, istatistiklerde ciddi düşüş gözlendi.

Trendyol Süper Lig’de TÜMOSAN Konyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı ve tarihindeki en uzun kazanamama dönemlerinden birini yaşıyor. Ligin ikinci yarısında Onvo Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe’nin 22 haftalık iç saha yenilmezlik serisi de 22. haftada Corendon Alanyaspor’a karşı sona erdi.

Göztepe, Süper Lig’e veda ettiği 2021-2022 sezonunda son 15 maçta galip gelemezken, 1 beraberlik ve 14 yenilgi yaşamıştı. Kulüp tarihinde 1959-1960 ve 1974-1975 sezonlarında 13, 1960-1961 sezonunda ise 10 hafta galibiyet alamama serileriyle karşılaşmıştı.

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LİGİN İLK YARISIYLA PUAN FARKI 12

Galip gelemediği 10 maçta sadece 5 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında aynı sayıda maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan elde etmişti.

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İSTATİSTİKLER ALTÜST OLDU

Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından 20. haftayı 34 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu dönemde 38 gol atıp 23 gol yiyen ekip, yüzde 52,6 galibiyet oranı ve maç başına 2 gol ortalamasıyla dikkat çekti. Ancak son 10 maçta galibiyet alamayan Göztepe’nin performansı düştü; galibiyet oranı yüzde 37’ye, maç başına gol ortalaması ise 1,7’ye geriledi. İzmir temsilcisi, en parlak dönemini 1962-1963 sezonunda yüzde 50 galibiyet oranı ve maç başına 1,73 gol ortalamasıyla yaşamıştı.

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