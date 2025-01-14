Göztepe Emersonn transferini bitiriyor

Göztepe, ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibi, Athletico Paranaense’den golcü futbolcu Emersonn Correia da Silva'nın transferinde sona geldi. 20 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Göztepe, bonservis için de kulübüyle son detayları konuşuyor. Bonservis pazarlığının sonuçlandırılmasının ardından transferin açıklaması bekleniyor.

Brezilya Serie A’da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez ilk 11’de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol veya asist üretmeyi başaramadı.

FOFANA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Göztepe’de sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Datro Fofana, ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasının 63. dakikasında sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. İzmir ekibi, bu sebeple kadroda yer açmak için Fildişi Sahili oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Emersonn transferinin resmiyete kavuşmasının ardından bu ayrılık da açıklanacak.