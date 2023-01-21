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Göztepe Erzurum'da kazandı. Yasin Öztekin'in maçı

Göztepe Erzurum'da bir de penaltı kaçıran Yasin Öztekin'in golüyle kazanmayı başardı

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:05
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Göztepe, Erzurum deplasmanında Yasin'le kazandı

Göztepe Erzurum'da kazandı. Yasin Öztekin'in maçı
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Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü 44. dakikada atan Yasin, bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı da Olanare değerlendiremedi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu

Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)

Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)

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