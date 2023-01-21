Göztepe Erzurum'da kazandı. Yasin Öztekin'in maçı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golünü 44. dakikada atan Yasin, bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Erzurumspor'un kazandığı penaltıyı da Olanare değerlendiremedi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu
Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)
Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)
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