Göztepe Eyüpspor'u bozguna uğrattı. Arda Turan yıkıldı

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi Göztepe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşısında 5-1'lik skorla kazandı.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kenneth Mamah, 10. dakikada Billel Messaoudi, 56. dakikada penaltıdan Yalçın Kayan ve 70'te ve 88'de penaltıdan Ahmet Ildız attı.
Eyüpspor'un tek golü 45. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Göztepe, 32 puana yükseldi. Eyüpspor, 39 puanda kaldı.
Göztepe, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.
Göztepe-Eyüpspor: 5-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Nurettin Dinçer Demir, Abdülhamit Söyler
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Nielsen, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 66 Ahmed Ildız), Mamah (Dk. 83 Aliou Traore), Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 26 Kubilay Kanatsızkuş)
Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mehmet Murat Uçar), Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz (Dk. 63 Mete Demir), Taşkın İlter (Dk. 45+5 Bekir Yılmaz), Fredy, Ahmed Kutucu, Bruno (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Ampem (Dk. 74 Melih Kabasakal)
Goller: Dk. 4 Mamah, Dk. 10 Messaoudi, Dk. 56 Yalçın Kayan (Penaltıdan), Dk. 70 ve 88 (Penaltıdan) Ahmed Ildız (Göztepe), Dk. 45 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 45+1 Ogün Bayrak (Göztepe), Dk. 83 Fredy (Eyüpspor)
Bir pozisyonda Eyüpspor'dan Taşkın İlter (28) sakatlanarak sedyeyle oyundan ayrıldı.