Göztepe Fenerbahçe. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan büyük sürpriz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenmiş, Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'nin İzmir kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.
GÖZTEPE FENERBAHÇE İLK 11'LER
Ev sabihi Göztepe'nin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay.
Fenerbahçe'de ise teknik direktör Mourinho sürpriz yaptı ve sahaya şu kadroyu sürmeyi kararlaştırdı:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri.