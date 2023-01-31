Flaş transfer: Traore Göztepe'de

Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulüp Michee Ngalina ve Hikmet Çiftçi'den sonra şimdi de 22 yaşındaki Fransız futbolcu Aliou Traore’yi renklerine bağladı.

Traore ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa'nın genç milli takımında da forma giyen Traore son olarak Parma ve Frosinone Calcio takımlarında oynamıştı.