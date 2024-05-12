Göztepe Mehmet Büyükekşi'yi şok etti. Geldiğine bin pişman oldu

Trendyol 1. Lig’in 34. Ve son haftasında Göztepe sahasında Bodrumspor ile mücadele etti.
Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekipte Kenan Özer 22. Dakikada penaltıdan attığı gol ile takımını öne geçirirken 90+1’de karşılık veren Atınç Nukan Göztepe’ye 1 puanı getirdi.
Bu sonuç ile birlikte 70 puanla sezonu bitiren Göztepe Süper Lig’e yükseldi.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken seremonide yaşananlar gündeme oturdu.
Göztepe’ye kupasını vermek adına stada gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ismi anons edildiği sırada taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Yaşananlar sonrası Mehmet Büyükekşi’nin suratının asıldığı fark edildi.
Göztepeli taraftarların protestosu kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar İzmirli futbolseverleri tebrik etti.