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Göztepe Pendikspor maçında büyük olaylar. Saha savaş meydanına döndü

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Pendikspor maçında ortalık karıştı. İki taraf saha içinde birbirine girdi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:29
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Göztepe Pendikspor maçında kavga çıktı

Göztepe Pendikspor maçında büyük olaylar. Saha savaş meydanına döndü
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Spor Toto 1. Lig'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Pendik maçının 36. dakikasında kavga çıktı.

Göztepeli İsmail Köybaşı, taca çıkan topu almak istedi. Bu sırada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü topu tuttu. Köybaşı da Özköylü'yü itince Pendikspor yedek kulübesindekiler Köybaşı'nın üzerine yürüdü.

Diğer kulübedekiler de gelince ortalık birbirine girdi. İsmail Köybaşı'na kafa atıldığı, kafa atana da Göztepe kulübesinden bir kişinin yumruk attığı görüldü. 

Oyun bir süre durdu. Olayları VAR monitöründe izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'yü kırmızı kartla tribüne gönderdi. İsmail Köybaşı ise sarı kartla cezalandırıldı.

Maça ardından devam edildi.

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