Göztepe Süper Lig hakeminin kardeşini transfer edecek

Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Ertaç Özbir'in ardından Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i de listeye ekledi.

Süper Lig hakemi Arda Kardeşleri'in kardeşi olan Erce Kardeşler önümüzdeki günlerde kararını verecek.



Geçen sezon Hatayspor'da 35 maça çıkan ve takımının Süper Lig'de tutunmasında büyük rol oynayan Erce'nin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan 30 yaşındaki Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor kalelerini korudu.



Göztepe'nin yerli isimlerin yanı sıra yabancı kalecilerle de temasta olduğu öğrenildi.