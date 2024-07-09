Göztepe Süper Lig hakeminin kardeşini transfer edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Göztepe Süper Lig hakeminin kardeşini transfer edecek

Mateusz Lis ile yollarını ayıran Göztepe'nin, Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i transfer etmek istediği, tecrübeli kalecinin de sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ileri sürüldü.

Süper Lig takımlarından Göztepe, kaleci arayışlarını hızlandırdı. Polonyalı eldiven Mateusz Lis'in kulübü Southampton'a dönmesinin ardından alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Ertaç Özbir'in ardından Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler'i de listeye ekledi.

Süper Lig hakemi Arda Kardeşleri'in kardeşi olan Erce Kardeşler önümüzdeki günlerde kararını verecek.

Geçen sezon Hatayspor'da 35 maça çıkan ve takımının Süper Lig'de tutunmasında büyük rol oynayan Erce'nin Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bursaspor altyapısında kaleciliğe başlayan 30 yaşındaki Erce, Oyak Renaultspor, Altınordu, Trabzonspor ve Hatayspor kalelerini korudu.

Göztepe'nin yerli isimlerin yanı sıra yabancı kalecilerle de temasta olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Bursaspor veda etti
Djokovic fırtına gibi esti
Djokovic fırtına gibi esti
Son Haberler
Kılıçdaroğlu kendine bağlı milletvekili sayısını açıkladı. Akşener'in gönderdiği elçi gazetecinin ismini ilk kez verdi Gündem
Kılıçdaroğlu kendine bağlı milletvekili sayısını açıkladı. Akşener'in gönderdiği elçi gazetecinin ismini ilk kez verdi
Paris'e Türkiye çıkarması Spor
Paris'e Türkiye çıkarması
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu Yerel Haberler
Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu
Ahmet Çakar kendisini kurşunlatan kişiyi açıkladı Spor
Ahmet Çakar kendisini kurşunlatan kişiyi açıkladı
Erdoğan’ın masasındaki emekli zammı ortaya çıktı! İmzalarsa hesaplara bu rakam yatacak Ekonomi
Erdoğan’ın masasındaki emekli zammı ortaya çıktı! İmzalarsa hesaplara bu rakam yatacak
Uyurken ağzınızdan su geliyorsa dikkat! O hastalıkların habercisi Sağlık
Uyurken ağzınızdan su geliyorsa dikkat! O hastalıkların habercisi