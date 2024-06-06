Göztepe taraftarı çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe taraftarı çıldırdı

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de taraftarlar yeni sezon kombinelerine adeta hücum etti.

Göztepe Kulübü, gelecek Süper Lig sezonu için kombine bilet satışlarının tamamlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de elde ettiği ikincilikle Süper Lig'e yükselen takımın taraftarları, yeni sezon öncesinde satışa sunulan kombine biletleri büyük bir ilgiyle karşıladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.00 itibarıyla başlayan genel satış sürecinde, 2024-25 sezonu kombine biletlerimize gösterilen yoğun ilgi için taraftarlarımıza derin minnettarlığımızı sunarız.

Kombine biletler için ayrılan tüm koltuklar kısa sürede tükendi.

Süper Lig'in ilk iç saha maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda görüşmek üzere" denildi.

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