Göztepe taraftarı İzmir'i yıktı geçti

Kaynak: AA
Göztepe taraftarı İzmir'i yıktı geçti

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar Göztepe sahilinde kutlama yaptı.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin taraftarları, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda bir araya geldi.

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Göztepe bayrakları ve formalarıyla marşlar söyleyen taraftarlar saat 22.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nun çatısından yanan ilk meşale ile sahilde meşaleleri yakıp coşkulu bir şekilde kulüplerin kuruluşunu kutladı.

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Sahilde havai fişek gösterisi yapıldı, taraftarlar gösteriyi izledi.

İzmir Körfezi'ndeki bazı tekneler de kutlamalara denizden katıldı.

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Sanatçı Levent Yüksel, sahilde konser verdi. Konserde Yüksel ve taraflarlar "Medcezir" şarkısını birlikte söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalar dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoylar düzenledi.

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