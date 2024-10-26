Göztepe- Trabzonspor maçında ilk yarıda gol yok!

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Abdullah Uğur Sarı üstleniyor. Göztepe - Trabzonspor maçı 19.00'da başladı.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Juan, Fofana.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Bardhi, Draguş, Visca, Banza.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Göztepe'de Anthony Dennis, 27. dakikada Banza'ya yaptığı hareket sonrası hakem Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Banza ile ikili mücadeleye gören Anthony Dennis, ayak bileğine yaptığı sert hareket sonrası oyun dışında kaldı.