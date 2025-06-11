Göztepe'de 100'üncü yıl hazırlığı: Işık ve havai fişek şovu

Kuruluşunun 100'üncü yılını 14 Haziran Cumartesi günü kutlayacak Göztepe'de sosyal medyadaki taraftar platformları ortak çağrı yaptı.

Tarihi gün arifesinde halen net bir kutlama programı açıklanmamasına tepki gösteren Göztepeliler, ortak belirlenecek bir günde Gürsel Aksel Stadı'nın taraftara açılıp geceye özel 25 bin hatıra bileti ve 25 bin 100'üncü yıl tişörtünün hazırlanmasını, kulübün geçmişine damga vurmuş yaşayan ve hayatını kaybeden tüm efsanelerin 25 bin kişiyle hep birlikle onurlandırılmasını talep etti.

Özel geceyi 25 bin meşaleyle aydınlatmayı teklif eden sarı-kırmızılılar, aynı gün şampiyon takımlar, profesyonel ve amatör tüm branşlardaki sporcuların ve taraftarın katılımıyla Göztepe Sahili'nde görkemli bir kortej yürüyüşü yapılmasını önerdi.

Göztepe'nin 100'üncü yılı kutlamalarından 1 gün sonra sabah LGS (Lise Giriş Sınavı) olduğu için organizasyona özen gösterileceği açıklanmıştı.

Göztepeli sanatçıların da olacağı konser organizasyonu iptal edilirken, 100'üncü yıl programının saat 18.30'da başlayıp en geç 22.30'da bitirileceği duyurulmuştu. Organizasyonda her yıl olduğu gibi yine ışık, meşale ve havai fişek gösterileri ile yapılacak.