Göztepe'de imzalar atıldı

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı ve Koray Günter ile Nazım Sangare’yi kadrosuna kattı.

Koray Günter, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hellas Verona forması altında Serie A’da maalesef sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı. Ancak Fatih Karagümrük’e geçiş yaptıktan sonra Süper Lig’de 10 maça çıkıp, 3 sarı kart gördü ve toplamda 690 dakika sahada kaldı. Savunmanın merkezinde gösterdiği performansla dikkat çeken Günter, takımının kalesini korumada önemli bir rol üstlendi.

Nazım Sangare ise geçen sezon Fatih Karagümrük’te 25 Süper Lig maçında forma giydi, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Sangare, zaman zaman hücuma yaptığı bindirmelerle de dikkat çekiyor.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Koray Günter ve kulübü Hellas Verona ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 1994 doğumlu defans oyuncusu Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.