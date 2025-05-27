Göztepe'de Romulo yerine gelecek isim belli oldu! 26 maçta 23 golü var

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla 2024-2025 sezonuna nokta koyacak Göztepe, yeni sezon için kolları sıvadı. Brezilyalı yıldız golcüsü Romulo'yu 15 milyon Euro ya da üzeri bir bedelle Avrupa'ya uğurlamaya hazırlanan Göztepe, Kongolu santrfor Claudy M'Buyi'nin peşine düştü. Bu sezonu Avusturya 1'nci Lig ekibi St. Pölten'de geçiren 25 yaşındaki futbolcu 26 resmi maçta 23 gol attı.

Fransa vatandaşı da olan M'Buyi futbola Stade Laval takımında başladı. Ardından Fransa'da Jura Sud ve Villefranche'de forma giyen M'Buyi, Göztepe scout ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. M'Buyi'ye Göztepe'nin yanı sarı Rapid Wien, Legia Varşova ve Slovan Bratislava takımlarının da ilgisi olduğu iddia edildi. Öte yandan Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele milli takıma davet edildi. Kamerin'de Tchamadeu ve Dibango'nun sakatlanması üzerine Bokele kafileye davet edildi. Kamerun 6 Haziran'da dostluk maçında Ekvador Ginesi ile karşı karşıya gelecek.