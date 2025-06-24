Göztepe'de şov vakti geldi

İlk olarak Adana Demirspor'dan genç sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların Brezilya'dan anlaşma sağladığı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson'un yanı sıra Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Yoğun bir çalışma içerinde olan sarı-kırmızılıların 3 futbolcuyu ilk idmana yetiştirebileceği kaydedildi.

Yurt içi ve dışından birçok oyuncuyu listesine alan kurmayların 6 Temmuz'da Slovenya'da başlayacak kampa kadar da transferleri büyük ölçüde tamamlayacağı vurgulandı.

İç transferde de hareketli günler geçiren Göztepe, Belçika ekibi Anderlecht'in Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis için yaptığı 3.5 milyon euroluk ve Leipzig'in Romulo için yaptığı 16,5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.