Göztepe'den Fenerbahçe'ye deva olacak teklif

Süepr Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli Zajc için harekete geçti.

KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin bu hamlesi Zajc’ı göndermek isteyen ancak kulüp bulamayan Fenerbahçe’yi sevindirdi. Sarı-lacivertlilerin transferde Göztepe’ye kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi. Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Zajc daha çok UEFA Konferans Ligi maçlarından şans buldu. Sloven futbolcu Avrupa arenasında 8 maçın 7'sine ilk 11'de başlarken 2 kez fileleri sarstı.