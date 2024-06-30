Göztepe'den Fenerbahçe'ye deva olacak teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Göztepe'den Fenerbahçe'ye deva olacak teklif

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Miha Zajc'a Göztepe talip oldu.

Süepr Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli Zajc için harekete geçti.

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KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin bu hamlesi Zajc’ı göndermek isteyen ancak kulüp bulamayan Fenerbahçe’yi sevindirdi. Sarı-lacivertlilerin transferde Göztepe’ye kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

İSTENİLENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonun devre arasında İtalya'nın Empoli takımından gelen 29 yaşındaki Zajc ise geçen sezonu istediği gibi geçiremedi. Fenerbahçe ile geçen yaz döneminde 3 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, Süper Lig'de 11 maça çıktı. Zajc daha çok UEFA Konferans Ligi maçlarından şans buldu. Sloven futbolcu Avrupa arenasında 8 maçın 7'sine ilk 11'de başlarken 2 kez fileleri sarstı.

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