Göztepe'den Galatasaray'ı kurtaracak teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe'den Galatasaray'ı kurtaracak teklif

Galatasaray'ın düşünmediği Cicaldau için Göztepe harekete geçti.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe kalıcı ve üst sıralara oynayan bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

HEDEF CICALDAU

Bu doğrultuda orta saha hattına takviye yapmak isteyen İzmir ekibi geçtiğimiz sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren Galatasaraylı Cicaldau için harekete geçti.

Oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan Göztepe olumlu bir dönüş alması halinde Galatasaray’ın kapısını çalacak.

AYRILMASINA SICAK BAKIYORLAR

Romanyalı futbolcuyu şampiyonluk seviyesi için yeterli bulmadığı bilinen Galatasaray yönetiminin olası bir teklifte ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor ile 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu 1 gol 3 asist kaydetti.

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