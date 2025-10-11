Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı.

Ürdün'ün, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında, 15'inci dakikada sakatlandı.

Ceza sahasında topla buluşan Sabra, rakip oyuncunun müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı.

Sabra'nın ayağa kalmaması üzerine hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamayınca kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti. Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.