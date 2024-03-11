Gözü bu defa berberlere diktiler

Kaynak: Haber Merkezi
Gözü bu defa berberlere diktiler
Fazlı Tonar isimli sözde hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakal kesmenin haram olduğunu berberlerin sakal kesmemesi gerektiğini söyledi. Bu sahte hocaların yüzünden gençler Hristiyan oluyor, ateist oluyor, deist oluyor.

Hoca olduğunu iddia eden ve sohbetlerinden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Fazlı Tonar isimli kişi, kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdiği anlar ile gündem oldu.

“BERBERLER SAKAL TRAŞI YAPMASIN”

'Sakal kesmek haramsa sakal tıraşı yapan berberlerin durumu nedir?' sorusuna cevap veren Fazlı Tonar, şu ifadeleri kullandı:

'Sakal kesmek haramsa, sakalı kesen kişi de, ortak olan kişi de haram yapmış oluyor.
Yani berber kardeşlerimiz sakal tıraşı yapmaması lazım.
Hem yapan mesul hem de yaptıran mesul oluyor
Çok mecbursa yüzüne jilet vurmasın, makine ile beraber tıraş olsun.'

Fazlı Tonar’ın açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Kur’an-ı ve hadisleri kafalarına göre yorumlayarak dini saptıran şahıslar nedeniyle gençler dinden çıkıyor ateist ve deist oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu sözde hocaların skandallarına seyirci olmakla yetiniyor.

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