Gözü dönmüş koca dehşeti yaşattı. Güzellik merkezi önünde bıçaklı saldırı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, güzellik merkezinin önünde beklediği ayrılma aşamasındaki karısı ve karısının arkadaşını bıçaklarken daha sonra aynı bıçakla kendine zarar verdi.

Meydana gelen olayda arkadaş ve cinayet zanlısı koca hayatını kaybederken, eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında bulunan bir güzellik merkezi önünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti.

Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı. İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk annesi Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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