Eskişehir'deki bıçaklı saldırıya yayın yasağı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik yelek giyip maske takarak sokağa çıkan 18 yaşındaki Arda K.'nin 5 kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili olarak yayın yasağı kararı aldı.

Olay, Tepebaşı ilçesindeki Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Arda K.'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, Başsavcılık, yaşanan yaralama olayıyla ilgili olarak mahkeme kararı doğrultusunda yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.