Gram altın için tarihi an geldi. Piyasalar dört gözle bekliyor!

Piyasalarda, Fed’in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor. Bu öngörüye rağmen, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler, faiz indirimi kararlarına dair belirsizlikleri azaltabilir.

Dün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı haziranda 8 milyon 184 bine gerilemiş olsa da beklentileri aşmıştı. Bugün ise ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor. İş gücü piyasasında yaşanacak olası bir soğumanın, Fed’in para politikasını gevşetme yönündeki adımlarını etkileyebileceği belirtiliyor.

Bilanço sezonu da hisse senedi ve sektör bazında oynaklık yaratmaya devam ediyor. Microsoft’un nisan-haziran dönemindeki geliri yüzde 15 artarken, net karı yüzde 10 yükseldi. Ancak, bulut gelirlerindeki artış beklentilerin altında kaldığı için şirketin pay vadeli kontratlarında satış baskısı gözlemlendi. Bugün Meta Platforms’un bilançosu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Tahvil piyasalarında, Fed’in kararları öncesinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi; ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14’e geriledi, dolar endeksi ise 104,4’e indi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’daki konutunda İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesi ve İsrail’in Lübnan’ın Beyrut şehrine düzenlediği saldırılar, risk algısını artırdı. Altın fiyatları dün yüzde 1,2 değer kazanarak 2.420 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu’daki gerilimin yayılma endişesiyle yüzde 1 artışla 79,3 dolara çıktı.

ABD borsa endeksleri dün karışık bir seyir izledi; Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,50 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,50 yükseldi. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir görünümle başladı.

Avrupa’da ise İngiltere hariç alış ağırlıklı bir görünüm vardı. Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralırken, Avro Bölgesi büyümesi yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Almanya’da enflasyon ise tahminlere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 oldu.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yılın geri kalanında en az iki faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 gerilerken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,42, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,79 arttı. Avrupa endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya’da ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi; Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25’e çıkardı. Japonya’daki sanayi üretimi yüzde 3,6 azalış gösterdi, Çin’de ise imalat sanayi PMI 49,4 ve hizmet sektörü PMI 50,2 oldu.

Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün yüzde 0,39 azalışla 10.691,68 puandan kapanırken, Dolar/TL 33,0850 seviyesinde sabahladı ve bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,1400’den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, ABD özel sektör istihdamı ve Fed’in faiz kararı gibi veriler takip edilecek. BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.800 ve 11.000 seviyeleri ise direnç olarak görülüyor.