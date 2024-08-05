Gram altın roket gibi fırlayacak. Uzman tarih verdi

Orta Doğu'daki savaş riski artışını tetikleyen gelişmeler nedeniyle ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasının da etkisiyle altında inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Son olarak, Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi bölgedeki savaşı daha da kızıştırdı. Orta Doğu bölgesinde yaşanan gelişmeler altın fiyatlarına da yansıdı. Bu hafta altın fiyatlarında gerçekleşen net hareketler dikkat çekti.

Finansal Danışman Mustafa Aşkın, katıldığı canlı yayında piyasalarla önemli açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu’da ciddi bir sorun olduğunu belirten Aşkın, Orta Doğu’nun her zaman bu halde olduğunu, son zamanlarda bu durumun daha da artması jeopolitik riskleri de beraberinde getirdiğini ve bu durumun başta petrol ile değerli metaller üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarını sadece Orta Doğu'daki gelişmeler değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi ve ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin de etkilediğini belirten Aşkın, Ons altın fiyatının 2400 doların üzerine çıktığını, kısa vadede ufak düzeltmeler olsa da hem ABD’deki gelişmelerin hem de jeopolitik tansiyonun devam etmesinin yıl sonuna doğru ons altın fiyatını 2600-2650 dolar seviyesine çıkarabileceğini, eğer dolarda ufak bir değerlenme olursa da Türkiye’de gram altın fiyatının 2800-2850 TL’ye gelmesinin beklenebileceğini söyledi.

ORTA DOĞU’DAKİ ÇATIŞMALAR TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Bu gelişmelerin şüphesiz Türkiye’yi olumsuz etkilediğini belirten Aşkın, “ülkerisk primi anlamında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Jeopolitik riskler, ülke risk primi hesaplanırken göz önünde bulunduruluyor ve bu durum Türkiye’nin borçlanma maliyetini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Cuma günü risk priminin gerginliğin artması sonrası 250’den 290’lara çıktığını gördüğümüzü belirten Aşkın, Diğer taraftan, enflasyon anlamında petrol fiyatlarında da dalgalanmalar olduğunu ve bu maliyetlerin yükseldikçe enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.