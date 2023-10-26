Gram altın tarihi rekor

Altın fiyatlarında yükseliş jeopolitik risk etkisiyle devam ederken; İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 1990 doları gördü. Sarı maden saat 11.18 itibarıyla yüzde 0,49 yükselişle 1989 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2000 ve 2020 seviyeleri direnç, 1960 ve 1940 puan destek konumunda bulunuyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Altının gram fiyatı, ikinci kez 1800 liranın üzerini test ederken, ons altındaki ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1808 liraya taşıdı. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,59 artışla 1800 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 90 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1789 liradan tamamlamıştı.

ALTINDA FİYATLAMALAR

Çeyrek altın................................3002 TL

Yarım altın...................................6005 TL

Cumhuriyet Altını....................12.360 TL

Ons altın.....................................1.991 Dolar