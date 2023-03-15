Sadece 8 lira kaldı. Gram altın tarihi rekora koşuyor

Altının ons fiyatı, günün ilk işlemlerinde Fed’in faiz artış olasılığının yeniden fiyatlanmaya başlamasıyla baskı altında bulunurken, sonrasında 'güvenli liman' desteğiyle 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gram altın bugünkü gelişmeler çerçevesinde yüzde 1,30 artarak, 1177 liraya yükseldi. Böylece gram altın tarihi rekoru kırmasına sadece 8 lira kaldı. Piyasada çeyrek altın 1956 liradan, yarım altın 3912 liradan, Cumhuriyet altını ise 7800 liradan işlem görüyor.

CREDİT SUISSE ETKİSİ

Credit Suisse tarafında yaşanan gelişmelerle küresel piyasalarda risk iştahı yükseldi. Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu ve 'bankacılık krizi Avrupa'ya da mı sıçrayacak' görüşleri oluştu. Yatırımcılar 'güvenli liman' olarak gördüğü altına koştu. Ayrıca ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentilerin altında gelmesi de altın fiyatlarını destekledi.

Dün yüzde 0,51 azalışla günü 1904 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1930 doları görürken; saat 16:15 itibarıyla yüzde 1,36 yükselişle 1928 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1890 dolar destek, 1930 dolar direnç konumunda bulunuyor.

FED BASKISI YENİDEN OLUŞTU

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağı öngörüyor. Fed'in adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesi pozitif algılanırken, bu gelişmelerle altın fiyatları baskılanıyor.

GRAM ALTIN TARİHİ REKORA YAKIN

Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesi olan 1185 liraya yakın seviyelere yaklaştı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 1183 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 1,30 yükselişle 1177 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,46 azalışla 1162 liradan kapamıştı.