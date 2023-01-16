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Rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın uçtu gidiyor

Altın rekorlara doymuyor. 1164 lira ile tarihi rekor kıran altın yeni haftaya 1157 liradan başladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:26
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Gram altın uçtu gidiyor. Rekor üstüne rekor kırıyor

Rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın uçtu gidiyor
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 Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.157 lira seviyesinde işlem görüyor. Asya Borsalarının açılmasıyla birlikte 1.164 lirayla tarihi rekor kıran gram altın ilerleyen saatlerde 1.157 liraya geriledi. 

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,18 artışla 1.160 liradan işlem görmüştü. 

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,26 gerileyerek 1.157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.939 lira, Cumhuriyet altını da 7.728  liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,17 değer kazanarak 1.920 doların üzerini test etmesinin ardından, bugün yüzde 0,3 düşüşle 1.915 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Para piyasasındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.950 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

 

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