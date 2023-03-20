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Gram altına zam mı geldi? 20 Mart altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Özellikle gram altın son zamanların rekorunu görerek 1200 lira seviyesini aştı. Peki, 20 Mart altın ne kadar kaç TL? 20 Mart altın fiyatlarındaki son durum ne? Gram altına zam mı geldi?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:49
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Gram altına zam mı geldi? 20 Mart altın ne kadar kaç TL?

Gram altına zam mı geldi? 20 Mart altın ne kadar kaç TL?
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Gram altın 1200 lira bandının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişine devam eden gram altın bugün ne kadar kaç TL’den işlem görüyor araştırılıyor. Peki, gram altına zam mı geldi? 20 Mart altın ne kadar kaç TL?

Uluslararası piyasalarda ons altın 2.000 doları aşarken altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 1220 lirayı aştı. İşte güncel altın fiyatları…

20 MART PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.217,92 TL

Gram altın satış: 1.218,11 TL

20 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.008,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.025,00 TL

20 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.003,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.065,00 TL

20 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.014,00 TL

Yarım altın satış: 4.047,00 TL

20 MART PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.118,34 TL

22 ayar bilezik satış: 1.187,96 TL

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