Gram altın 1200 lira bandının üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişine devam eden gram altın bugün ne kadar kaç TL’den işlem görüyor araştırılıyor. Peki, gram altına zam mı geldi? 20 Mart altın ne kadar kaç TL?

Uluslararası piyasalarda ons altın 2.000 doları aşarken altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırarak 1220 lirayı aştı. İşte güncel altın fiyatları…

20 MART PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.217,92 TL

Gram altın satış: 1.218,11 TL

20 MART PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.008,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.025,00 TL

20 MART PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 8.003,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.065,00 TL

20 MART PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 4.014,00 TL

Yarım altın satış: 4.047,00 TL

20 MART PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.118,34 TL

22 ayar bilezik satış: 1.187,96 TL