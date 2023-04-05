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Gram altın rekora doymuyor

Gram altın her gün yeni bir rekora imza atıyor. Altının ons fiyatı bu sabah 2.025 doları gördü. Gram altın ise 1,252 TL ile yeni bir rekoru kırdı

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:15
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Gram altında tarihi rekora imza attı. 1.253 TL'yi gördü

Gram altın rekora doymuyor
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Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altının ons fiyatı dün 2.000 doların üzerini görürken, bu sabah Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 2.025 dolara kadar tırmandı.

Saat 11.55 itibarıyla gram altın 1.253 TL ile Türkiye'de tüm zamanların yeni bir rekoruna imza attı. Uluslararası piyasalarda aynı dakikalarda ise Ons altın ise 2.024 dolardan işlem gördü.

Bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselen külçe altın, küresel ekonomideki görünüm ve enflasyon endişeleriyle volatil seyretti.

Küresel piyasalar bankacılık kriziyle ilgili gelişmelere odaklanırken altının onsu 20 Mart'ta geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları geçti.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR NE DURUMDA

Hem gram altının önlenemez yükselişi ve ons altında yaşanan gelişmelerden sonra Kapalıçarşı'da da altının fiyatlanmasında değişiklikler yaşandı. İşte o fiyatlar

Cumhuriyet altını: 8.354 TL

Yarım altın          : 4.193 TL

Çeyrek altın        : 2.099 TL

Reşat altını         : 8.386 TL

Ata Altını             : 8.528 TL

Ons Altın             :2.024 Dolar

 

 

 

 

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